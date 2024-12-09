Suriye Dürzi Lideri'nden Kurtuluş Kutlaması - Son Dakika
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Suriye Dürzi Lideri'nden Kurtuluş Kutlaması

Hikmet el-Hecri, Suriye halkını rejimden kurtuluşları için tebrik etti ve yeni bir başlangıç çağrısı yaptı.

09.12.2024 01:46
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Suriye Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, Suriye halkını, "yozlaşmış ve nefret dolu" olarak nitelendirdiği rejimden anavatanlarını kurtardıkları için tebrik etti.

Hecri, yaptığı konuşmada, tüm Suriyelileri yeni bir döneme başlamaya ve "adalet ve eşitlik temelleri üzerinde modern bir sivil devlet inşa etmek için birlikte çalışmaya" çağırdı.

"Sıkıntı içindeki Suriye halkına destek veren komşu ülkeler, dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarıyla iyi ilişkiler kurmanın önemine" vurgu yapan Hecri, "Suriye'nin kurtuluşu için özgür halk iradesiyle gururla direnen, vatanın koruyucuları ve geleceğin Suriye'sinin inşacıları olan tüm kahraman Suriyelilere, saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Özgürlük ve onurlarını geri kazanmak gibi yüce bir hedefe ulaşmak için yıllarca mücadele edip, canlarını, kanlarını bu yolda feda edenler için Allah'tan rahmet" dileyen Hecri, "bu zorlu süreçte Suriye halkının yanında yer alan ve yerinden edilmişleri kucaklayan, haksızlığa ve zulme karşı mücadelesine destek veren tüm bölgesel ve uluslararası taraflara derin teşekkürlerini" sundu.

"Suriye halkının yozlaşmış ve nefret dolu bir rejimin yönetimi altında acı ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına" dikkati çeken Hecri, "Bu yolda kurbanlar verip, acılara katlandıktan sonra barışçıl bir yaklaşımla sonunda zafere ulaştınız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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