Suriye, Fransa ile Yatırım Ortaklığı Kurmak İstiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin yeniden imar sürecinde Fransa'yı stratejik ortak olarak görmek istediklerini belirterek, yatırımcıları somut projelerle Suriye'nin kalkınma sürecine katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye-Fransa Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Suriye'nin Akdeniz, Körfez ülkeleri ve Irak arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Şara, küresel ticaret koridorlarının öneminin arttığı bir dönemde ülkesinin yeniden bölgesel bir bağlantı merkezi haline geldiğini ifade etti.

Fransa'nın bu süreçte öncelikli ortaklardan biri olmasını istediklerini belirten Şara, "Suriye, küresel ulaşım ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez bağlantı noktalarından biri haline gelmiştir. Bu süreçte Fransa'nın en önemli ortaklarımızdan biri olmasını istiyoruz." dedi.

Şara, Fransız deniz taşımacılığı şirketi CMA CGM'nin Lazkiye Limanı'nın geliştirilmesine yönelik 230 milyon avroluk yatırım anlaşmasının ardından ilave 200 milyon avro daha yatırım kararı aldığını belirterek, bunun Suriye'deki yatırım fırsatlarının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

-"Niyet mektuplarından uygulama sözleşmelerine geçme zamanı"

Ülkesinin yeniden imar sürecine ilişkin yol haritasını da paylaşan Şara, sivil havacılık, havalimanları, enerji, su altyapısı, sağlık, gıda sanayisi ve dijital dönüşüm alanlarında geniş yatırım imkanları bulunduğunu söyledi.

Adra, Hasiya ve Şeyh Neccar sanayi bölgelerinin yeni yatırımlara hazır olduğunu ifade eden Şara, hükümetin yatırım ortamını iyileştirmek için kapsamlı reformlar yürüttüğünü dile getirdi.

Şara, yatırım mevzuatının güncellendiğini, finans sektörünün uluslararası sistemle yeniden entegrasyonu için çalışmalar yürütüldüğünü ve büyük projeler için "tek durak ofis" sisteminin hayata geçirildiğini belirtti.

Yatırımcılar için şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Şara, "Kapılarımız ulusal önceliklerimiz doğrultusunda tüm sektörlere açıktır. Niyet mektuplarından uygulama sözleşmelerine geçme zamanı." diye konuştu.

Yabancı yatırımlarda teknoloji transferi, Suriyelilerin istihdamı ve bilgi paylaşımına öncelik vereceklerini kaydeden Şara, Fransız şirketlerine yerel özel sektörle ortaklık kurma çağrısında bulundu.

Şara, "Artık niyet mektuplarından belirli takvimlere sahip uygulama ve yatırım sözleşmelerine geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"Somut projelere dayalı ortaklık istiyoruz"

Fransa ile geliştirilen işbirliğinin Avrupa ile kurulacak ilişkiler için model oluşturmasını hedeflediklerini belirten Şara, limanlar, hava taşımacılığı, enerji, su ve sağlık alanlarındaki ortaklıkların iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Şara, "Halklarımızın çıkarlarına hizmet eden somut projelere dayalı ortaklık istiyoruz." dedi.

Forumun, iki ülke arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli ekonomik işbirliğinin başlangıcı olmasını temenni eden Şara, Fransız yatırımcıları Suriye'nin yeniden imar sürecinde aktif rol almaya davet etti.

-"Fransa ve Suriye arasındaki tarih bizi aşan bir güven tarihidir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında, Fransız şirketlerinden oluşan bir heyetle Suriye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Macron, 14 yıllık savaşın ardından Suriye'nin bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu ancak Fransız şirketlerinin sunacağı fırsatların bu zorluklara cevap verecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Suriye'nin her alanda yeniden inşasına odaklanılması ve göç edenlerin de dönüşü ile birlikte Suriyeliler için iş imkanları yaratılması gerektiğini kaydeden Macron, yeni lojistik ve enerji kanallarının da inşa edilebileceğini belirtti.

Macron, Avrupalı ve Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında etkin olmaya hazır oldukları mesajı vererek, bu bağlamda Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdıklarını hatırlattı.

Macron, "Fransa ve Suriye arasındaki tarih bizi aşan bir güven tarihidir. Suriye halkı birlik ve özgürlük istediğinde onun yanındaydık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Macron, Fransa'nın Suriye için "güvenilir, tutarlı, öngörülebilir" bir ortak olduğu yorumunu yaptı.