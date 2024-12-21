Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu - Son Dakika
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Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

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Suriye geçici hükümeti, Asad Hasan El Şibani'yi dışişleri bakanı olarak atadı. Şibani'nin özgeçmişindeki Türkiye detayı dikkat çekti.

21.12.2024 15:57
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Suriye'de geçici hükümet, dışişleri bakanlığı görevine Asad Hasan El Şibani'yi atadı.

SURİYE'DE YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI BELLİ OLDU

Suriye devlet medyası, Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetin Asad Hasan El-Şeybani'yi dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ASAAD HASAN EL ŞEYBANİ KİMDİR?

Asad Hasan el-Şeybanî, 1987 yılında Haseke ilinde doğdu. Üniversite eğitimini 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak tamamladı.

2011'deki başlangıcından itibaren Suriye devrimine katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. Suriye Kurtuluş Hükümetinin kuruluşunda yer aldı ve Siyasi İşler Departmanını kurdu. İnsani yardım alanında çalıştı ve Birleşmiş Milletler ve kurumları ile önemli ilişkiler kurdu ve Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım çalışmalarını kolaylaştırdı.

ÖZGEÇMİŞİNDE TÜRKİYE DETAYI

Lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı. Aynı alanda doktora eğitimine 2024 yılında itibariyle devam etmektedir. Ayrıca İşletme Yönetimi (MBA) alanında ileri düzey bir eğitim almaktadır.

Suriye\'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Hep CIA mı yapacak, bizde adamlarımızı yerleştrirelim artık. 40 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    icimiz dışımız Suriye oldu 11 29 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    YUSUF CANER VANDA NARA NIN HABER OLMASINDAN DAHA İYİDİR 12 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    k K SOKAKLARA BİR BAK İSTERSEN KİM BEDENİ Nİ SAKLIYOR KİM DE BEDENİ Nİ TEŞHİR EDİP ULUORTA HER TÜRLÜ PİSLİĞİ REZİLLİĞİ YAPIYOR VE KİM LGBT DENEN ÇARPIK GAYRİ MEŞRU İLİŞKİLERİ SAVUNUYO KENDİ PİSLİKLERİNİZİ BAŞKALARINA ÇAMUR ATARAK TEMİZLEYEMEZSİNİZ 5 0 Yanıtla
  • k K:
    2:36 PDF PDF 5 lll 61% İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Cennete giren mümin erkeklerin uzvu hiç eğilmeyecek, hep dik olacak. (İşleri güçleri hep bu zaten) 0 3 Yanıtla
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