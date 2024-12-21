Suriye\'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Suriye'de geçici hükümet, dışişleri bakanlığı görevine Asad Hasan El Şibani'yi atadı.
Suriye devlet medyası, Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetin Asad Hasan El-Şeybani'yi dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.
Asad Hasan el-Şeybanî, 1987 yılında Haseke ilinde doğdu. Üniversite eğitimini 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak tamamladı.
2011'deki başlangıcından itibaren Suriye devrimine katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. Suriye Kurtuluş Hükümetinin kuruluşunda yer aldı ve Siyasi İşler Departmanını kurdu. İnsani yardım alanında çalıştı ve Birleşmiş Milletler ve kurumları ile önemli ilişkiler kurdu ve Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım çalışmalarını kolaylaştırdı.
Lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı. Aynı alanda doktora eğitimine 2024 yılında itibariyle devam etmektedir. Ayrıca İşletme Yönetimi (MBA) alanında ileri düzey bir eğitim almaktadır.
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