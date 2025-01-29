Suriye, Golan Tepeleri için İsrail'den çekilme talep etti - Son Dakika
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Suriye, Golan Tepeleri için İsrail'den çekilme talep etti

Suriye, BM Barış Gücü Şefi'ne İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi.

29.01.2025 18:07
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(ANKARA) - Suriye resmi haber ajansı, Suriye'nin yeni yönetiminin, BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix'a, " İsrail'in, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra işgal ettiği Suriye toprağı Golan Tepelerinden çekilmesini talep ettiğini bildirdiğini" aktardı.

Suriye devlet haber ajansı, BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix'un Suriye Dışişleri Bakanı Essad eş-Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Suriye'nin BM ile tam iş birliğine hazır olduğu teyit edildi" ifadesini kullandı.

Suriye'nin yeni yönetimi,  BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix ile yaptıkları görüşmede, "İsrail'in, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra işgal ettiği Suriye toprağı Golan tepelerinden çekilmesini" istedi.

Ajans, ayrıca "İsrail güçlerinin derhal çekilmesi koşuluyla Suriye'nin 1974'te imzalanan tampon bölge anlaşması uyarınca Golan'a yeniden güç konuşlandırmaya hazır olduğunu" da belirtti.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali

İsrail, Esad'ın devrildiği 8 Aralık'ta askerlerini askerden arındırılmış tampon bölgeye göndermişti. Esad hükümetine bağlı güçler, muhalif gruplar daha Şam'a ulaşmadan Suriye'nin güneyindeki mevzilerini terk etmiş, bu da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'in sınırında bir boşluk" olduğunu söylemesine yol açmıştı.

BM, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesini 1974 tarihli ayrılma anlaşmasının ihlali olarak değerlendirdi.

İsrail, 1967 Arap-İsrail savaşı sırasında Suriye'den dağlık bölgenin büyük bölümünü ele geçirmiş ve 1981 yılında da ilhak etmişti. Ancak BM gözetimindeki tampon bölge İsrail ve Suriye güçlerini birbirinden uzak tutmayı amaçlıyordu.

Katz: "İsrail ordusu, Hermon Dağı'nda 'süresiz' olarak kalacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, aralık ayında İsrail ordusuna kış boyunca tampon bölgede "kalmaya hazırlanma" talimatı verdi. Katz, dün İsrail askerlerinin "Golan topluluklarını, kuzeyi ve tüm İsrail vatandaşlarını korumak için Hermon Dağı'nın tepesinde ve güvenlik bölgesinde süresiz olarak kalacağını" bildirdi ve "Düşman güçlerin Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesine yerleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Hermon Dağı, Suriye ve Lübnan arasında yer alıyor ve Golan Tepeleri'ne bakıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye, Golan Tepeleri için İsrail'den çekilme talep etti - Son Dakika

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