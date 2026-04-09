Suriye, İsrail'in Saldırılarını Kınadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

09.04.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için uluslararası sorumluluk çağrısı yaptı.

Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1165 kişinin yaralanması nedeniyle uluslararası toplumu İsrail ihlallerine karşı sorumluluk almaya çağırdı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası insani hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerinin açık ihlali niteliği taşıyan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin korunması ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesinin güvence altına alınması amacıyla derhal ateşkes sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyulmasının gerekliliği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu, "İsrail ihlallerine karşı sorumluluklarını üstlenmeye" çağırdı.

Açıklamada, Suriye'nin Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, Lübnan hükümetinin tüm toprakları üzerindeki kontrolünü genişletme ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarına destek verildiği yinelendi.

Son saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eş zamanlı son saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 02:00:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.