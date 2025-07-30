Suriye Kamplarındaki Çocuklar için Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Kamplarındaki Çocuklar için Çözüm Çağrısı

30.07.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Suriye'deki PKK/YPG kontrolündeki kamplarda 30 bin kişinin geri kabulünü talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki DEAŞ'lı terörist ve ailelerinin tutulduğu iki kampta 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 30 bin kişinin kaldığını, bunların çoğunluğunun çocuk yaşta olduğunu ve ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta kamplardaki çocuk yaşta bir Amerikan vatandaşının ülkeye geri kabul edilip ailesiyle bir araya getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamplardaki duruma ilişkin de bazı değerlendirmeler paylaşıldı.

İki ayrı kampta 70'ten fazla ülkenin vatandaşı yaklaşık 30 bin kişinin kaldığı ve bunların çoğunluğunu 12 yaş altı çocukların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki bu mülteci kamplarında yaşanan insani krize ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm getirebilecek tek yol, bu kişilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri kabul edilmesi, rehabilite edilmesi, topluma yeniden entegre edilmesi ve gerekli hallerde hesap vermelerinin sağlamasıdır."

-? ?Kamplar

Suriye'de, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol ve Roj kampları, ülkenin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

PKK/YPG, bu kamplarda Suriye iç savaşında ülkeye yayılan terör örgütü DEAŞ'la çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt, dönem dönem nüfusu on binlere ulaşan kamplarda iç güvenliğin sağlanamaması, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismarlar ile kötü yaşam şartlarını gündeme taşıdı.

PKK/YPG'nin, işgalindeki bölgede kamplardaki düzene fazlaca müdahil olmadan durumun kötüleşmesine seyirci kalması eleştirilere konu oldu.

Örgüt mensubu olmayan binlerce ailenin yanı sıra binlerce DEAŞ mensubu ve çocuğunun rehabilitasyon sürecine alınmaması, kampların adeta kendi haline bırakılması ve şartların daha da kötüleşmesinin beklenmesi, buranın varlık gerekçesini sorgulatmıştı.

PKK/YPG ise DEAŞ'ı ve silah bırakan unsurlarını kontrol altında tutma bahanesiyle ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkeyle kamplardaki hakimiyetini "diplomatik temas" aracı olarak kullandı.

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanması çabaları, kampların statüsünü yeniden gündeme getirdi.

Kampların terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünden çıkmasının ya da önemini kaybetmesinin, özellikle ABD ile ilişkilerine katkı sağlayan 'hapishane hizmeti' ihtiyacını ortadan kaldıracağı yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Çocuk, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Kamplarındaki Çocuklar için Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü

12:00
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:45
New York’taki silahlı saldırıda yeni detaylar Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
New York'taki silahlı saldırıda yeni detaylar! Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
16:44
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
16:43
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
16:11
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti
Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 13:10:15. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Kamplarındaki Çocuklar için Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.