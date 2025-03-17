Suriye Konferansı'nda Türkiye Temsil Edildi

(ANKARA) - Avrupa Birliği tarafından her yıl düzenlenen Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın dokuzuncusu, 17 Mart 2025 tarihinde "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla yapıldı.

Suriye, bölge ülkeleri ve Avrupa'dan birçok paydaşın yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcilerinin de katıldığı konferansta Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet temsil etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konferanstaki konuşmasında, Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş sürecini hayata geçirmesi için uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğu, ülkenin ekonomik güvenliğinin istikrar ve güvenlik açısından kritik rol oynadığı, geri dönüşlerin teşvik edilmesi için yeniden inşa çalışmalarının artırılması gerektiği, yaptırımlara yönelik son muafiyetlerin olumlu karşılandığı ancak yeterli olmadığı, bu yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiği, Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğu, Şam yönetiminin sözde "SDG" ile vardığı mutabakatın eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanması gerektiği, İsrail'in saldırılarının Suriye açısından tehdit oluşturduğu hususlara dikkat çekti.

Yılmaz, konferans marjında ayrıca Birleşik Krallık Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.