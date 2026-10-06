Suriye'nin BM Temsilcisi Olabi, İsrail'in ilhak adımlarının hükümsüz olduğunu söyledi

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail'in ülkesinin güneyine yönelik gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, Tel Aviv yönetiminin "tüm ilhak adımlarının hükümsüz olduğunu" vurguladı.

Olabi, BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesindeki son durum, geçiş dönemi ve İsrail'in bölgedeki ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik sızmaları, sivilleri kaçırması ve halkın geçim kaynaklarını tahrip etmesi nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan ve Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu tekrarlayan Olabi, "İsrail'in tüm ilhak adımları BM Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüzdür." dedi.

"Aralık 2024'ten bu yana 4 milyon mülteci ve yerinden edilen kişi geri döndü"

Mültecilerin ve yerinden edilen kişilerin evlerine dönüşünün hükümet için temel öncelik olduğunu ifade eden Olabi, "Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 4 milyon mülteci ve yerinden edilen kişi geri döndü." bilgisini paylaştı.

Suriye'nin "Kampsız Suriye" vizyonunu tanıtan Olabi, bu kapsamda mayın temizleme, konutların ihyası ve temel hizmetlerin sunulması gibi adımlara odaklandıklarını kaydetti.

Olabi, uluslararası topluma geçici insani yardımlardan sıyrılarak "erken ihya, yeniden inşa" ve kalıcı çözümlerin finansmanına destek vermesi çağrısında bulundu.

"700 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi"

Sınır ötesi suçlar ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye değinen Olabi, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile işbirliğini artırdıklarını belirtti. Olabi, "Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda Aralık 2024'ten bu yana, 700 milyondan fazla 'Captagon' hapı ele geçirildi, 90 uluslararası suç şebekesi çökertildi." şeklinde konuştu.

Kürt vatandaşlar için kararname ve kadının güçlendirilmesi

Suriye'de insan hakları, toplumsal eşitlik ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek adına atılan adımlara işaret eden Olabi, çıkarılan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Suriyeli Kürt vatandaşların ülkenin asli bir parçası, dilsel ve kültürel kimliklerinin de ulusal kimliğin ayrılmaz bir unsuru olduğunun teyit edildiğini aktardı.

Kadının karar alma mekanizmalarındaki rolüne de değinen Olabi, Yüksek Anayasa Mahkemesinde yüzde 33, Geçiş Dönemi Adaleti ve Kayıplar Komisyonlarında ise yüzde 40 oranında kadın temsil sağlandığını, BMGK'nin 1325 sayılı kararı çerçevesinde kadınların güçlendirilmesine yönelik ulusal eylem planı hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Suriye'deki ihlallerin faillerine yönelik aleni yargılamaların devam ettiğini belirten Olabi, geçiş dönemi adaleti ve kayıpların akıbetinin tespiti süreçlerinin ulusal sahiplenmeyle yürütüleceğini sözlerine ekledi.