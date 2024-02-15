TEL Suriye'nin güneyinde Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ile yerel muhalif gruplar arasında çatışma yaşandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dera'nın kuzey kırsalında Mehicce beldesinde rejim güçleri ile Rus askeri polis devriyelerine silahlı saldırılar düzenlendiği gerekçesiyle beldedeki yerel muhalif grubuna gün içinde operasyon başlatıldı.
Ağır ve hafif silahlarla beldenin kuzeyini bombalayan rejim güçleri ile yerel muhalif grup arasında çatışma başladı.
Rejimin bombardımanında 2 kadın hafif yaralandı. Çatışmalar soncunda ise rejim saflarında yaklaşık 10 asker öldü ve yaralandı.
Öte yandan, rejim güçleri beldeden geri çekilirken en az 5 sivili alıkoydu.
Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera
Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera'yı Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Şam yönetimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.
Suriye Ordusu, Temmuz 2018'de Dera'nın tümünü ele geçirdiğini ilan etti, bölgeden binlerce muhalif ve aileleri ülkenin kuzeyine göçe zorlandı.
Son Dakika › Güncel › Suriye'nin Dera ilinde çatışma: Rejim güçleri ile muhalif grup arasında çatışma yaşandı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen antrenör, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini ve ailesini koruduğunu ve istemeyerek bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyerek "Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak ''Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?'' sorusunu sordu. Karataş ise ''yatak yorgan ayrı'' sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak ''Yatak yorgan fazla demek ki'' diyerek tepkisini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise ''Hocam'' diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?