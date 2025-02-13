Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi Bilal Muhammed Türkiye, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Türkiye, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'a ait, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlerken çekilen "Patlama anı" isimli kareyi seçen Bilal Muhammed Türkiye, "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimi Cem Özdel'e ait "Namaz vakti" isimli fotoğraftan yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var" ve "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı fotoğrafları da Muhammed Türkiye'nin tercih ettiği kareler oldu.

Bu seneki oylamaya "Özgür Suriye" kategorisinin eklenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Muhammed Türkiye, bu kategoride Emin Sansar imzası taşıyan "Ölümcül Kanıt" fotoğrafını tercih etti.

Bilal Muhammed Türkiye, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'ne giren Suriyelilerin, işkence ve infazlarda kullanıldığı belirtilen urganları bulduğu bu fotoğraf için "Bu fotoğrafa baktığımda o gün bütün özgürlük, zafer, sevinç ve mutluluğun yanında, Suriyelilerin yüreğinde büyük hikaye anlamına gelen bir acı ve yara vardı. Sednaya Hapishanesinin görüntüleri yayıldı, hapishaneler ve gözaltı merkezlerinin kapıları açıldı, Suriyeliler akrabalarını ve sevdiklerini bulamadılar ve bugüne kadar büyük kayıplar yaşadılar. Bu duygu Suriye halkının yaşadığı trajedinin büyüklüğü anlamına geliyor. Böylesi büyük bir günde bile insanlar mutluluklarını yaşayamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük bir üzüntü hissediyoruz"

Suriye'deki gözaltı merkezleri ve hapishanelerin insanlarda derin yaralar bıraktığına dikkati çeken Muhammed Türkiye, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriyelilerin kalbinde gözaltı merkezleri var. Gözaltı merkezlerinin kapıları açıldığında, Suriyeliler yakınlarını ve sevdiklerini bulamadılar ve bugün bile kayıp durumdalar. Büyük bir üzüntü hissediyoruz. Suriye halkının yaşadığı trajedinin boyutu, çok sayıda gözaltı merkezinin ve suçların varlığının ifşası bu rejime karşı çıkmanın doğru olduğunun mesajıdır. Yüce Allah'tan tüm şehitleri kabul etmesini ve annelerine, kız kardeşlerine, oğullarına ve babalarına sabırlar ve teselliler vermesini diliyorum. Allah'ın izniyle bu suçluların işledikleri suçlardan ve elleri ile yaptıklarının hesabını nasıl vereceklerini görmek için adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Fotoğraflar için muhabirlere teşekkürler."