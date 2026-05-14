Suriye’nin Fas Ziyareti: Büyükelçilik Yeniden Açılıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Rabat'taki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını belirterek, iki ülke arasında ortak iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Şeybani, 10 yıl aradan sonra Fas'ın başkenti Rabat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fas Dışişleri Bakanı Nasser Burita ile görüştü.

Rabat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, "Suriye-Fas ilişkileri tarihi ilişkilerdir. Fas Krallığı liderliğinin son 14 yıl boyunca Suriye halkının beklentilerini destekleme yönünde sergilediği insani, ahlaki ve siyasi onurlu tutumu unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün Fas Krallığı'nda Suriye Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını belirten Şeybani, Burita'nın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ve bu kapsamda Fas'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasını beklediklerini ifade etti.

Şeybani, siyasi ilişkilerin dışişleri bakanlıkları düzeyinde başlayacağını, sürecin ekonomik, eğitim ve ticari alanlara da yayılacağını belirterek, ayrıca iki ülke arasında ortak iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ise Suriyeli mevkidaşının ülkeye gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, ziyaret kapsamında Şam'ın Rabat Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını bildirdi.

Fas'ın, Suriye'nin kalkınma hedefleri ve bu doğrultuda atacağı adımlara desteğini yinelediğini aktaran Burita, Rabat yönetiminin Suriye'nin istikrar ve gelişim sürecine destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.