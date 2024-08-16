Suriye\'nin Salamiyah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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(ANKARA) - AFAD, merkez üssü Suriye'nin Salamiyah kenti olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yayladağı'na 119 kilometre uzaklıkta olan deprem, Hatay'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Hatay Yayladağı'na 119.90 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Merkez üssü Salamiyah olan ve saat 13.15'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.2, derinliği ise 7.16 kilometre.