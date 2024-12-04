Suriye Ordusu Hama'da İlerlemesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Suriye Ordusu Hama'da İlerlemesini Sürdürüyor

Suriye ordusu, Hama'da HTŞ liderliğindeki muhalifleri 10 km geriletti, çatışmalar devam ediyor.

04.12.2024 15:37
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(ANKARA) - Suriye devleti ordusu, bugün başlattığı geniş çaplı bir askeri operasyonla Halep'i ele geçirmelerinin ardından saldırılarının yönünü Hama'ya çeviren HTŞ öncülüğündeki silahlı grupları Hama şehir merkezinden on kilometre geriletti.

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar geçen haftadan bu yana hızla ilerleyerek Halep'i ele geçirmelerinin ardından saldırılarının yönünü Hama'ya çevirdi.

Suriye devletine bağlı medya kuruluşları Suriye ordusunun, karşı bir operasyon başlatarak silahlı gruplara ait mühimmat depoları ve araçlara yönelik hava saldırıları düzenlediğini, Hama'nın kuzey doğusu ve kuzey batı kırsalında yoğun çatışmalara girdiğini belirtti. Suriye ordusunun operasyonun devam ettiği ve Hama şehir mekezinin güvenlik çemberinin 20 kilometre genişletildiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise bugün sabah saatlerinde Suriye devleti ordusunun havadan destek sağlayarak bir karşı operasyon başlatması ile yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Hayat Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların, Hama şehir merkezi yakınlarındaki Zeyn el-Abidin Dağı'nı ele geçirmede başarısız olduğunu belirtti.

Gözlemevi, Suriye ordusunun Kefra ve Maraşhr köylerini silahlı gruplardan geri alarak, silahlı grupları Hama şehir merkezinden on kilometre uzağa konuşlandırmayı başardığını bildirdi. Ayrıca Suriye ordusuna bağlı Ulusal Savunma Güçleri'nin askeri takviyeleri, Hama'nın kuzey, doğu ve kuzey batı kırsallarındaki cephelere ulaşırken çevre köylerden de silahlı kişilerin Suriye ordusu lehine buralarda konuşlandığı ifade edildi.

HTŞ güçleri, dün Hama kırsalında saldırılarını genişleterek, El-Semakiyat, Kefra, Maraşur, Marads, Rahbet Khatab Batiş kontrol noktası ve El-Mujanzarat Okulu'nu ele geçirmişti.

Kaynak: ANKA

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