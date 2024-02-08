Suriye Sivil Savunması, Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma eğitimi verdi

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AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin kişiye arama kurtarma eğitimi vererek yeni stratejiler geliştirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında saldırılar ve afetler sonrası insani yardım çalışmaları yürüten Beyaz Baretliler, geçen yılki depremlere kadrolarının eğitiminin yetersizliği ve eksik ekipmanlar nedeniyle hazırlıksız yakalandı.

Felaketin ardından Suriye Sivil Savunması Müdürlüğü, olası afetlere karşı ekipler ve ekipmanlar konusunda yeni tedbirler almaya ve stratejiler geliştirmeye başladı.

Suriye Sivil Savunması, afet döneminde ihtiyaç duyulacak arama kurtarma mekanizmaları, ekipman, yakıt, araç yedek parçası, ağır iş makineleri ve ambulans başta olmak üzere önemli stratejik rezervler oluşturdu.

Bir yandan da depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak kişilere yönelik eğitim programları başlatıldı.

Suriye Sivil Savunması Genel Sekreteri Münir Mustafa, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden sonra afetlerde mücadeleyi doğru yürütebilmek adına yeni stratejiler geliştirdiklerini söyledi.

"2 bin kişiye arama kurtarma eğitimi verildi"

Mustafa, sivil savunma ekiplerinin 6 Şubat depremlerinden çok ders çıkardığını belirterek, "Afet durumunda sivil savunma ekiplerine yardımcı olacak 2 bin kişiye arama kurtarma eğitimi verildi." dedi.

Mustafa, afet zamanında karşılaşılabilecek engelleri aşmak için insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalandığını dile getirerek, "Yaşadığımız en büyük sorun bilgi ve iletişim eksikliğine dayalı koordinasyonsuzluktu. Bunu aşmak için diğer insani yardım kuruluşlarıyla veri paylaşımını kolaylaştıran iletişim kanalları oluşturduk." diye konuştu.

Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Afetlere karşı ihtiyaç duyulan arama kurtarma mekanizmaları, ekipman, yakıt, araç yedek parçası, ağır iş makineleri ve ambulans başta olmak üzere stratejik rezerv geliştirmeye başladık. Depremde sivil savunmanın bir günlük işletme maliyeti bir ayın işletme maliyetinden fazla olduğu için afetlerde kullanılacak yeni fonlar temin etmeye başladık. Yardımların hızlı ulaşmasını sağlamak için stratejik prosedürler ve taktikler geliştirdik."

Deprem sonrası 4 aşamalı çalışma planı uygulandı

Sivil savunma ekiplerinin depremden sonra 4 aşamadan oluşan çalışma planını uyguladığına dikkati çeken Mustafa, "Sivil savunma ekipleri, kapatılan yolları temizledi. Arama kurtarma çalışmaları yapacak ekipler bölgeye dağıtıldı. Yardım malzemeleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Son olarak depremzedeler tahliye edildi." şeklinde konuştu.

Mustafa, temel altyapının yeniden hizmete açılması için su, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin onarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bölgenin yeniden imarı bizim için büyük önem arz ediyor. Bunun için bölgede faaliyet gösteren yerli ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla koordineli birçok çalışma yaptık. Hastane, okul, sağlık noktaları ve hayati bölgelere ulaşım sağlamak için yolların onarım çalışmaları sürüyor."

Mustafa, 6 Şubat depremlerinde can kaybının en fazla Harem, Salkin, Sermada, Bisine ve Etarib ilçesi ile Cinderes beldesinde olduğunu dile getirerek, "Enkazdan 2 bin 170'ten fazla ceset çıkarıldı. 2 bin 950'den fazla kişi yaralı kurtarıldı. Depremde 500'den fazla ev tamamen yıkılırken en az 1400 ev hasardan dolayı kullanılamaz hale geldi." bilgisini verdi.