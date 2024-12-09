Suriye Türkmenlerinin Güvenliği Öncelikli

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Beşşar Esed rejiminin düşmesi sürecini yakından takip ettiklerini ve Suriye Türkmenlerinin can güvenliğinin öncelikleri olduğunu bildirdi.
Kerkük Milletvekili Salihi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, "Önceliğimiz, Suriye'deki Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğidir." sözlerine yer verdi.
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Salihi, terör örgütlerinin de durumu istismar etmesine izin verilmemesini istedi.
Suriye'de Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Halep kenti başta olmak üzere Azez, Çobanbey ve Türkmen dağının güvenliğinin önemine değinen Salihi, "Terör örgütü DEAŞ, PKK ve YPG'nin kaos ortamını fırsat bilip, durumu istismar etmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.
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