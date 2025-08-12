Suriye-Ürdün-ABD Üçlü Toplantısı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptıkları üçlü toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Amman'da üçlü zirve düzenledi.

Zirvede, ortak çalışma grubu kuruldu.

Haberde, "Kurulacak olan Suriye-Ürdün-ABD üçlü çalışma grubu, Süveyda ilinde ateşkesin güçlendirilmesi ve Suriye krizine kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik hükümetin çabalarına destek verecek." ifadeleri kullanıldı.

Suriye krizine kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için insani alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan haberde, Cenevre süreci ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürecin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.