Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor

Suriye lideri Şara, Katar Başbakanı Al Sani ile görüşerek ilişkileri ve iş birliğini vurguladı.

16.01.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve beraberindeki heyet Şam'ı ziyaret etti.

Halk Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Şara, görüşmede siyasi ve ekonomi alanları başta çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, "Katar son 14 yılda Suriye halkını destekleyen ülkelerden biriydi. Her zaman Suriye halkının yanındaydı." dedi.

İsrail'in Suriye topraklarını işgaline yönelik soruya yanıt veren Şara, İsrail'in eskiden Suriye'ye yönelik saldırılarında İran destekli gruplarlar ile Hizbullah'ı bahane ettiğini ancak Baas rejiminin yıkılmasıyla bu gerekçelerinin geçersiz olduğunu belirtti.

Şara, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na sadık olduklarını yineledi.

"Katar, Suriye halkının barış ve adalet arayışında hep yanında olacaktır"

Al Sani de Şam'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve yeni bir dönemi inşa etmenin yanı sıra çeşitli konuları ele aldıklarını kaydetti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Katar, Suriyeli kardeşlerine yardım elini uzatmaktadır. Katar, Suriye halkının barış ve adalet arayışında hep yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Al Sani, "Sivillerin korunması ve devlet kurumlarının istikrarı konusunda yeni Suriye yönetiminin attığı olumlu adımlardan memnun olduğumuzu dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, sözlerine şöyle devam etti:

"Altyapının yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli teknik desteği vereceğiz. Elektrik sektörüne de yardım edeceğiz. Bu kapsamda 200 megavatlık bir anlaşma olacak. Geleceğe yönelik ortaklık hedefliyoruz."

İsrail'in Suriye topraklarına girmesini kınayan Katar Başbakanı, Tel Aviv yönetimine işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi çağrısında bulundu.

Katar'ın Suriye'deki yeni yönetimle çeşitli konularda iş birliğine hazır olduğunu dile getiren Başbakan Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Katar, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.