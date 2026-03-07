Suriye ve Lübnan İşbirliği Vurgulandı - Son Dakika
Suriye ve Lübnan İşbirliği Vurgulandı

07.03.2026 07:37
Şara ve Canbolat, bölgedeki tehditlere karşı hükümetler arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, bölgede ortaya çıkan tehditlerle mücadele için Suriye ile Lübnan hükümetleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Canbolat ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Lübnan'da ve bölgesel cephelerde hızla gelişen son durum ışığında güncel gelişmeler ele alındı.

Canbolat ile Şara, bölgede beliren tehlikelerle mücadele için Lübnan ile Suriye hükümetleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kısa süre önce Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail'in artan saldırıları karşısında Lübnan halkıyla dayanışmasını dile getirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

07:16
SON DAKİKA: Suriye ve Lübnan İşbirliği Vurgulandı
