Suriye ve Türkiye Yeni Bir Tarih Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye ve Türkiye Yeni Bir Tarih Yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesi ve yeni bir tarih yazıldığına vurgu yaptı.

15.01.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı." dedi.

Şeybani, bunun kardeşlik üzerine kurulu bir tarih olduğunu kaydederek, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu kardeşliğin kurulduğuna değindi.

Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti.

Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır." diye konuştu.

Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Türkiye Yeni Bir Tarih Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:46:13. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye ve Türkiye Yeni Bir Tarih Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.