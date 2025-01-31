Suriye Yaptırımları ve Yeniden İnşa İhtiyacı - Son Dakika
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Suriye Yaptırımları ve Yeniden İnşa İhtiyacı

BM yetkilisi Hanny Megally, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa çağrısında bulundu.

31.01.2025 21:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve mevcut yaptırımların bir kısmının kaldırılması gerektiğini belirtti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyeleri Megally ve Lynn Welchman, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Megally, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Suriye'ye yönelik devam eden yaptırımların olumsuz etkileri olduğuna işaret etti.

Yaptırımlar nedeniyle 6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremlerin ardından yardım çabalarının ciddi şekilde engellendiğini ve bunun bedelini Suriye halkının ödediğini söyleyen Megally, "Yaptırımların etkisinin halk tarafından giderek daha fazla hissedildiğini gördük. Deprem sırasında donanım aletleri gibi uluslararası yardımlar neredeyse hiç gelmedi." dedi.

Megally, Suriye sivil toplumu dahil, belirli sektörel yaptırımların kaldırılması veya askıya alınması yönünde artan çağrılar olduğunu belirterek, "Ülkeyi yeniden inşa etmemiz ve bu yaptırımların bir kısmını kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Suriye'nin yeni yönetiminin doğru yönde hareket ettiğinden emin olmak için "baskı unsuruna" da ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Megally, geçmişteki suiistimallerin sorumluluğunu ve haklar konusunda ilerlemeyi sağlamak için "odaklanılan noktaları" koruyarak insani yardıma yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmanın bir yolunun bulunması gerektiğini vurguladı.

Komisyon üyesi Welchman de geçmişte yaşanan vahşetlerin kanıtlarının korunmasının önemine işaret etti.

Welchman, "Adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması, Suriye liderliğinde olmalı. Yeni hükümet ve Suriyeliler için ülkeyi yeniden inşa etmenin yanı sıra en önemli işlerden biri de Suriye'de olanların bir daha asla olmamasını sağlamak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetime her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Welchman, Suriyeli yetkililerle olabildiğince olumlu ve yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Yaptırımları ve Yeniden İnşa İhtiyacı - Son Dakika

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