Suriye\'ye Dönen Suriyelilerin Vatan Özlemi

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, ailesiyle birlikte ülkesine giden Suriyeli Rimes Tahnan (12), "Okulda arkadaşlarım bana hediyeler verdi. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm, çok ağladım" dedi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatan özlemiyle ülkelerine dönüşü devam ediyor. Reyhanlı'da Fatih Aliye Müderris Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rimas Tahnan da ülkesine döndü. Babasının daha önce gittiğini belirten Tahnan, "Ailemle birlikte Humus'a gidiyoruz. Burada okulda arkadaşlarım bana parti yaptı ve hediyeler verdi. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm, çok ağladım. Bana verdikleri hediyelere bakarak onları hatırlayacağım" diye konuştu.

'SURİYE, BENİM VATANIM'

Ülkesine dönen Zekeriye Hac Kadi (25) ise 12 yıl Türkiye'de yaşadığını artık Suriye'de dönme zamanının geldiğini söyleyerek, " İstanbul'daydım. Yaşım 25, artık misafirlik bitti. Sonuçta Suriye benim vatanım, gidiyorum. Küçüklüğüm Türkiye'de geçti. Türkiye'yi ve sizleri çok sevdim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),