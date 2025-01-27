Suriye Yönetimi İçin Umut Verici Değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Yönetimi İçin Umut Verici Değerlendirme

AB Komisyonu üyesi Lahbib, Suriye'nin yeni lideri Şara'nın insan haklarına saygısını olumlu buldu.

27.01.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'deki yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın insan haklarına saygı konusunda "güven verici olduğunu" söyledi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Geçen haftalarda Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Lahbib, başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Lahbib, "Şara ile 2 saatten fazla süren çok uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptım. Kapsayıcılığı sağlama, insan haklarına, özellikle de kadın haklarına saygı konusunda oldukça güven vericiydi ancak önemli olanın eylemler olduğu konusunda çok nettim. Dolayısıyla sahada güçlü kararlar ve eylemler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şara'nın yakın gelecekte düzenlemeyi planladığı ulusal konferansın bu hususta önem arz ettiğini söyleyen Lahbib, "Herkesin hoş karşılandığı kapsayıcı bir Suriye inşa etmek fiili yetkililerin sorumluluğudur. Dolayısıyla görüşmenin samimi, açık ve içten olduğunu söylemeliyim." dedi.

"Siyasi bir seçim yapmalıyız"

Lahbib, AB'nin Suriye'nin geleceğinin inşasında "aktif" şekilde rol oynaması için ülkeye yönelik yaptırımların askıya alınması gerektiği görüşünü paylaşarak, "Siyasi bir seçim yapmalıyız: Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamak istiyor muyuz yoksa meydanı diğer aktörlere mi bırakmak istiyoruz?" diye konuştu.

Birçok Suriyelinin ülkesine geri dönmek istemesine rağmen "istikrarsızlık ve karşılanmamış temel ihtiyaçlar" nedeniyle koşulların kitlesel mülteci dönüşleri için uygun olmadığını belirten Lahbib, "Durum çok istikrarsız ve kırılgan. İhtiyaçlar çok fazla, yıkımlar çok büyük ve temel ihtiyaçlar şu an için karşılanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin dışişleri bakanları, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısı için bir araya geldi.

Bakanların, ulaşım ve enerji gibi Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasında anlaşmaya varması bekleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Yönetimi İçin Umut Verici Değerlendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye Yönetimi İçin Umut Verici Değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.