Suriye Yönetimi İçin Umut Verici Değerlendirme

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'deki yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın insan haklarına saygı konusunda "güven verici olduğunu" söyledi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Geçen haftalarda Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Lahbib, başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Lahbib, "Şara ile 2 saatten fazla süren çok uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptım. Kapsayıcılığı sağlama, insan haklarına, özellikle de kadın haklarına saygı konusunda oldukça güven vericiydi ancak önemli olanın eylemler olduğu konusunda çok nettim. Dolayısıyla sahada güçlü kararlar ve eylemler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şara'nın yakın gelecekte düzenlemeyi planladığı ulusal konferansın bu hususta önem arz ettiğini söyleyen Lahbib, "Herkesin hoş karşılandığı kapsayıcı bir Suriye inşa etmek fiili yetkililerin sorumluluğudur. Dolayısıyla görüşmenin samimi, açık ve içten olduğunu söylemeliyim." dedi.

"Siyasi bir seçim yapmalıyız"

Lahbib, AB'nin Suriye'nin geleceğinin inşasında "aktif" şekilde rol oynaması için ülkeye yönelik yaptırımların askıya alınması gerektiği görüşünü paylaşarak, "Siyasi bir seçim yapmalıyız: Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamak istiyor muyuz yoksa meydanı diğer aktörlere mi bırakmak istiyoruz?" diye konuştu.

Birçok Suriyelinin ülkesine geri dönmek istemesine rağmen "istikrarsızlık ve karşılanmamış temel ihtiyaçlar" nedeniyle koşulların kitlesel mülteci dönüşleri için uygun olmadığını belirten Lahbib, "Durum çok istikrarsız ve kırılgan. İhtiyaçlar çok fazla, yıkımlar çok büyük ve temel ihtiyaçlar şu an için karşılanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin dışişleri bakanları, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısı için bir araya geldi.

Bakanların, ulaşım ve enerji gibi Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasında anlaşmaya varması bekleniyor.