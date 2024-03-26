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Suriyeli gençler, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen dedelerini anma etkinliği düzenledi.

Suriyeli Öğrenciler İnisiyatifi'yle İstanbul'daki bir grup Suriyeli öğrenci, Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret etti ve burada Osmanlı ordusu için mücadele eden dedelerini andı.

İnisiyatif adına konuşan Raif Sevvas, 109 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılanların içinde Türk, Arap, Kürt, Boşnak ve diğer birçok milletten insanın var olduğuna dikkat çekerken, "Bugün bu şehitlikteki mezar taşlarından bazılarında Trabzonlu, Konyalı, Bursalı, bazılarında Halepli, İdlibli, Kudüslü, Musullu yazıyor." dedi.

Çanakkale'de şehit düşenlerin kardeşliğine değinen Sevvas, "Bugün Türk ve Suriyeli kardeşlerin arasını açmaya dönük her fitne, karşısında Çanakkale ruhunu bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Sevvas, Türkiye'ye minnettarlık duyduklarını kaydederek, "Eğer dedelerimiz hep birlikte Çanakkale'de düşmana karşı durmasalardı, en zor günlerimizde sığındığımız, bize şefkatle kucağını açan, zor şartlarda katığını, imkanlarını bizimle paylaşan bu güzel vatan olmazdı." diye konuştu. Sevvas, şehitlere rahmet diledi ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Katılımcılardan Kuteybe Acuci, "Buraya düşmanla savaşmak için gelip şehit düşen Suriye ve Türkiye topraklarından şehitlerimizin mezar taşlarını görünce hem Suriye hem de Türkiye için dedelerimizin bıraktığı bu cennet vatanlara olan sorumluğumuzu hatırladım." dedi.

Üveys el-Kurdi ise Çanakkale'nin kendileri için de önemli bir yer olduğunu, ziyaretin de Çanakkale ruhunu bir nebze de olsa yaşamalarına fırsat verdiğini söyledi.