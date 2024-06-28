Suriyeli kardeşler Karabük Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu - Son Dakika
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Suriyeli kardeşler Karabük Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu

Karabük Üniversitesi'nde mühendislik öğrenimi gören Suriye uyruklu Abdo ve Alaa İbrahim kardeşler, fakülteden dereceyle mezun oldu. Abdo İbrahim, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olurken, Alaa İbrahim ise Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden ikincilikle mezun oldu. Kardeşler, mezuniyet töreninde başarı belgelerini alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Abdo İbrahim, Türkiye'de yüksek lisans yapmayı düşündüğünü belirtirken, Alaa İbrahim ise gelecekte hem çalışmayı hem de yüksek lisans yapmayı planladığını ifade etti.

28.06.2024 12:23
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Karabük Üniversitesinde mühendislik öğrenimi gören Suriye uyruklu ağabey ve kardeş, fakülteden dereceyle mezun oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Afrin ilçesinde düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavında (TR-YÖS) başarılı olarak Karabük Üniversitesini kazanan kardeşler Abdo ve Alaa İbrahim, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından mezuniyet sevinci yaşadı.

Mühendislik Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 1442 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Fakülteyi birincilikle bitiren Abdo ve ikinci olan Alaa İbrahim, Gökşen M. Yücel Spor Salonu'ndaki törende başarı belgesini alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Yemin eden kardeşler, daha sonra arkadaşlarıyla kep fırlattı.

Fakülte birincisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Abdo İbrahim, 2019'da Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Afrin'de YÖS düzenlendiğinde en yüksek puanı aldım. Bu yüzden Karabük Üniversitesini tercih ettim. 4 yıl boyunca hayatım çok güzeldi, aynı zamanda zorluklarla doluydu. Bu, kişiliğimi daha sağlam hale getirdi ve tanıştığım birçok kişi oldu. Hepsi gönlümde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abdo, başarısını sürekli çalışmaya, araştırma yapmaya ve derslere önem vermeye borçlu olduğunu ifade ederek, Türkiye'de yüksek lisans yapmayı düşündüğünü kaydetti.

Kardeşiyle elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdıklarını ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Abdo, yeni tercih yapacak öğrencilere Karabük Üniversitesinde okumalarını tavsiye etti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden birinci, Mühendislik Fakültesinden ise ikincilikle mezun olan Alaa İbrahim de Karabük Üniversitesini tercih etme sebebinin eğitim kalitesi olduğunu anlattı.

Alaa, üniversitenin eğitim seviyesinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Evet, zorluklar vardı ama çalışan insanlar için çok kolay. Aldığım eğitimden çok memnunum. Hedeflerime ulaşmak için çok çalıştım ve emek verdim. Gelecekte hem çalışmayı hem de yüksek lisans yapmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Türkiye, Suriye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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