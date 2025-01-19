Suriyeli Komutanlardan Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı - Son Dakika
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Suriyeli Komutanlardan Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı

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Suriye'deki yeni yönetimin komutanları, Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlere 'Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün' çağrısında bulundu. Komutanlar, Türkiye'ye yardım ettikleri için teşekkür ederken, ülkelerine dönüş yapmalarını istedi.

19.01.2025 13:44
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- Suriyeli komutanlardan göçmenlere çağrı: "Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün"

ŞAM - Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla kontrol ele alan yeni yönetimin komutanları, Türkiye'ye yardımları için teşekkür ederken, Suriyeli göçmenlere "Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün" çağrısında bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından hayat normale dönüyor. Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü sağlayan yeni yönetimin askerleri, kentin güvenliği için nöbet tutmaya başladı. Türk halkına yaptıkları için teşekkür eden komutanlar, Türkiye'de yaşayan hemşehrilerini ülkelerine davet etti.

"Dönün burası bizim vatanımız"

Yeni yönetimin askerlerinden Muhammed Hüseyin Hasattuf savaşı kazandıklarını ifade ederek, "Savaş elhamdülillah bitti ve biz ülkemize yeniden geldik. Türkiye'de bize yardım etti. Türkiye'nin yeri her zaman başımızın üstünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün. Türkiye bizi misafir etti ve ev verdi, Allah razı olsun. Dönün gelin burası bizim vatanımız" dedi.

"Şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum"

Yeni yönetimin bir diğer askeri Ahmed Al Zahri ise, "Allah'ın izniyle 5 yıldır hazırlanıp eğitim aldık. Çok şükür Allah bize bu yolu açtı ve buralara geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ne yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. Suriye'de şehit edilen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Suriyeli Komutanlardan Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli Komutanlardan Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı - Son Dakika

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