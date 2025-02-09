Suriyeliler, Baas Rejiminin Sonrası Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler, Baas Rejiminin Sonrası Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeliler, Baas Rejiminin Sonrası Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, yasal işlemlerini yaptırarak vatanlarına dönüyor. Suriyeliler, Türkiye'ye olan minnetlerini dile getirirken, gelecek için umut dolu mesajlar paylaşıyor.

09.02.2025 13:07  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Abdulgani El Ömer (36), "Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için" diye konuştu.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp, zaman geçiriyor.

Kapıda işlemlerini yaptıran Suriyelilerden Hüseyin Abdulhadi (26), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Allah'a şükürler olsun Suriye özgürlüğüne kavuştu. Allah bizi kurtardı. Ülkemize dönüyoruz. Türkiye bizim içim çok uğraştı, çaba harcadı. Türkler bizim kardeşlerimiz. 10 yıl kaldım, gurbette kaldık, Allah Türkiye'den razı olsun. Biz kardeşiz, bütün Müslümanlar kardeştir" dedi.

Abdulgani El Ömer ise 10 yıl önce evlendikten sonra Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "Arkadaşlarım oldu. Türkleri çok sevdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. Suriye daha iyi olacak. İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için. Tüm Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HALKIMIZIN BİZE İHTİYACI VAR'

Macit Elrur (25) ise "7 yıl Türkiye'de kaldım. Sağlık personeliyim. Benim milletimin, halkımın bana ihtiyacı var. Türkiye bize çok yardım etti. Üzülerek gidiyoruz ama sonuç olarak bizim memleketimiz ve gitmemiz lazım, halkımızın bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler, Baas Rejiminin Sonrası Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:53:28. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyeliler, Baas Rejiminin Sonrası Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.