Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor

Suriyeliler Halep\'e Dönüş Yapıyor

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme süreci hızlandı. 8 yıl İstanbul'da yaşayan Muhmmed Elhasan, ailesiyle birlikte memleketine geri döndüğünü belirtti ve Türk halkına teşekkür etti.

06.12.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'nin Halep kentinin muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gidişi artarak devam ediyor. 8 yıl yaşadığı İstanbul'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli Muhmmed Elhasan, "Ailemle ülkeme dönüyorum. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan gelen Suriyeliler, yasal işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Yanlarında alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, memleketlerine dönmekten mutluluk duyduklarını anlattı. Halep'in muhaliflerce kontrol altına alınması nedeniyle vatan toprağına gitmeye karar veren Muhmmed Elhasan, kendisinin ailesi ile gideceğini, ardından kardeşleri ve daha birçok yakının da geri döneceğini söyledi. Çıkış işlemlerini yapan Elhasan ve ailesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki konuşmasında, Türk devletine ve halkına sonsuz teşekkür ettiğini söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun, Halep artık güvende. Rejimden alındı. Biz Halep merkezde oturuyoruz. Biz 5 kişilik ailemizle 8 yıldan bu yana İstanbul'da yaşıyoruz. Ailemle şu anda kontrol altında bulunan Halep'e gitmeye karar verdik. İstanbul'da ailemizden kardeşlerim yakınlarım var. Ben Halep'e gidip oradaki durumu yerinde gördükten sonra elektrik, su gibi durumları gördükten sonra onlar da hemen gelecekler. Hatta Suriyelilerin çoğu belki de tamamı da dönecek. Şu anda her şey yolunda görülüyor. Biz misafirperverliğinizden çok mutluyuz, memnunuz. Türk milletine, Türk devletine çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.