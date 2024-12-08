Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
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Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Baas rejiminin düşüşüyle Lübnan'daki Suriyeliler, memleketlerine dönüş için yola çıktı.

08.12.2024 17:17
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından iç savaş sırasında Lübnan'a sığınan Suriyeliler memleketlerine dönmek üzere yollara döküldü.

Lübnan'ın doğusundaki Masna Sınır Kapısı'na giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin yol boyunca bayraklarla kutlamalar yaptığı görüldü.

Ülkede iç savaşın başlamasının ardından Lübnan'a sığınan Suriyelilerin mutluluklarına Lübnanlılar ve Filistinliler de eşlik etti.

AA muhabiri, büyük sevinç yaşayan Suriyelilere mikrofon uzattı.

Suriyelilerin mutluluğuna eşlik eden Lübnanlı Şadi Tuumi, "Ben bugün tüm özgür Suriye halkını tebrik etmek istiyorum. Biz Lübnanlılar çok sevindik. İnşallah yakın zamanda Suriye'ye gideriz. Çok iyi oldu bu kötü adamın gitmesi." dedi.

Tuumi, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek çevresindeki herkesin çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Halepli Muhammed Ali de "Esed'in düşmesinden dolayı mutluyuz ve tüm millet mutlu." ifadelerini kullandı.

Tam 13 yıldır memleketinden uzakta olduğunu belirten Ali, akrabalarının Suriye'de olduğunu söyleyerek "Ben Halepliyim kesin geri döneceğiz. Temelli dönüş yapacağım." diye konuştu.

Şehed isimli genç Suriyeli ise şunları kaydetti:

"Esed rejiminden kurtulduk şükür. İnşallah geri döneceğiz evimize. Ben daha memleketimi göremedim. 5 yaşındayken ayrılmak zorunda kaldık oradan. Tam 13 yıldır buradayız."

Kucağında bebeğiyle memleketine dönüş yolunu tutan Suriyeli bir kadın ise "Şükürler olsun Esed'den kurtulduk. Uzun yıllar sonra ülkemize geri döneceğiz şükürler olsun. Ben İdlibliyim ama tam 13 yıldır buradayım." dedi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Böylece Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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