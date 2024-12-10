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Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye dönüş yapan Suriyeli yoğunluğu artıyor. Savaş sonrası mutluluk.

10.12.2024 12:49
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Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için beklerken, kalabalık arasında kadın ve çocukların da yoğun olduğu görüldü.

İşlemlerin hızlanması için sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracında da çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin mobil araçta gerçekleştirdiği kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

Afad Şaban, AA muhabirine, 7 kişilik ailesiyle memleketi Lazkiye'ye gitmek üzere beklediğini söyledi.

Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şaban, "Türkiye'yi çok sevdik ama vatanımızı da çok özledik, biz bu anı 13 yıl bekledik. Yeniden hayatımızı kuracağız, orada evimiz var, yeni eşyalar alacağız ve evimizde oturacağız. Türkiye'ye yardımları için çok teşekkür ederim, savaş bitti, her şey bitti, şimdi geri dönme vakti." ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır bu anı bekliyorduk"

Basir El Hamadi de yaşlı anne ve babasıyla 12 yıl sonra vatan topraklarına gideceklerini ifade etti.

Yaşadıkları mutluluğun tarifi olmadığını anlatan Hamadi, "Abim ve ablam 12 yıldır Hama'da ve onları bu sürede hiç görmedik. Artık kavuşacağız, o yüzden çok mutluyuz. Toprağımıza, vatanımıza, akrabalarımıza kavuşacağız, çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk, çok şükür o vakit artık geldi. Artık toprağımızda düzenimizi kuracağız, tarlalarımızı işleyeceğiz, evimiz yıkıldı ama yeni bir ev yapıp hayatımıza devam edeceğiz. Türkiye bu süreçte bize çok yardım etti, her şey için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oğlu ve eşiyle 12 yılın ardından vatanına dönmenin mutluluğunu yaşayan 73 yaşındaki Rim El Hamud da "Çok şükür toprağımız kurtuldu, vatanımıza kavuşuyoruz, Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Hisam Yusuf da 4 yıldır vatan hasreti çektiğini, savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, "Elhamdülillah savaş bitti, çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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