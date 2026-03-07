Suriyelilerin Lübnan'dan Suriye'ye Dönüşü Artıyor - Son Dakika
Suriyelilerin Lübnan'dan Suriye'ye Dönüşü Artıyor

Suriyelilerin Lübnan\'dan Suriye\'ye Dönüşü Artıyor
07.03.2026 16:20
Lübnan'daki zor koşullar nedeniyle birçok Suriyeli, İsrail saldırıları sonrası Suriye'ye dönüyor.

Suriye'deki iç savaş sürecinde Lübnan'a sığınan Suriyelilerin İsrail'in saldırıları sonrası ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle birçok kişi komşu ülke Lübnan'a sığınmıştı.

Şimdi İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da yaşayan birçok Suriyeli ile birlikte bazı Lübnanlılar da Suriye'ye sığınmak zorunda kalıyor.

Dönüşlerin artmasıyla Şam kırsalındaki Cdeydet Yabus ve Humus ilindeki Cusiye sınır kapılarında yoğunluk oluşurken yetkililer, bu iki kapıya ek olarak Cisr Kammar ve Debbusiye sınır kapılarını da açmak için çalışma başlattı.

Lübnan'ın farklı bölgelerinden gelen Suriyeliler, bombardıman korkusu, uzun bekleyişler, soğuk hava koşulları ve ramazan ayında oruç tutmanın da etkisiyle zor şartlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor.

Suriyeliler, artan güvenlik riskleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Lübnan'da yaşamın giderek zorlaştığını dile getiriyor.

"Bazı insanlar ise sokaklarda yatıyor"

Bekaa bölgesinden İbrahim Rablavi, AA muhabirine yaptığı açıklamda, Beyrut'ta durumun nispeten sakin olduğunu ancak özellikle Dahiye bölgesinin yoğun bombardıman nedeniyle büyük yıkıma uğradığını söyledi.

Bazı bölgelerde tahliye çağrıları yapıldığını aktaran Rablavi, "Birçok kişi gidecek yer bulamadığı için evlerinde kalmak zorunda kaldı, bazı insanlar ise sokaklarda yatıyor." dedi.

Rablavi, Lübnan'da yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirterek iş imkanlarının azaldığını ve birçok bölgenin neredeyse boşaldığını ifade etti.

-"Suriyeliler ile Lübnanlıların bu süreçte birbirine destek olması gerek"

Beyrut'ta yaşayan Suriyeli Dani Samha da ülkede savaş atmosferinin hakim olduğunu belirterek çok sayıda kişinin evsiz kaldığını ve bazı insanların Suriye'ye dönmeye çalıştığını söyledi.

Samha, "Suriyeliler ile Lübnanlıların bu süreçte birbirine destek olması gerek. Yeni sayfa açılması lazım. Dinimiz bunu söylüyor." dedi..

Bekaa'nın Zahle kentinden Said İzzeddin ise bölgede sık sık patlama ve bombardıman sesleri duyduklarını belirtti.

Daha önce çalıştığı fırının güvenlik ve ekonomik nedenlerle kapandığını ifade eden İzzeddin, Lübnan'dan Suriye'nin Humus kentine geçtiğini ve sınır geçişinde herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Güney Lübnan'daki Sur kentinden geldiğini belirten Ahmed Halil es-Salih de ülkedeki hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklara dikkati çekerek Halep kırsalına gitmek üzere yola çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

