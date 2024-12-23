Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüş yapıyorlar.

23.12.2024 12:48
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İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nesrin Şuker (45), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. Esed gitti, biz rahat ettik. Esed çok zalimlik yaptı." dedi.

Şuker, kendilerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Ailesiyle 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan 14 yaşındaki Diyene Şuker ise Türkiye'nin kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını dile getirerek "Size çok teşekkür ediyorum. Herkes arkadaşım gibi davrandı." diye konuştu.

Şuker, Türkiye'deki eğitim hayatını Suriye'de sürdüreceğini söyledi.?????

Kaynak: AA

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