Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Başladı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KİLİS) - Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bir kısmının ülkelerine dönüşü sürüyor. 2015 yılında iç savaş nedeniyle ülkesinden kaçıp Türkiye'ye yerleşen Mustafa Ali, "Çok memnun kaldık. Şimdi ülkemize dönüyoruz. İnşallah bir anlaşma olursa daha sonra Türkiye'ye tatile geleceğiz. Pasaportumuzla gelip, tatilimizi yapacağız" dedi.

Suriye'de yeni başlayan dönemle birlikte Türkiye'de sayıları 3 milyona aşkın mültecinin ülkelerine dönüşleri de başladı. Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasıyla başlayan geri dönüşler için Türkiye'de üç farklı sınır kapısında geçişler sağlanıyor. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay'daki Çilvegözü Sınır Kapısı ve Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'dan mültecilerin geçişleri sürüyor.

En hareketli sınır kapılarından biri de Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı oldu. Araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin, jandarmanın oluşturduğu kontrol noktasında incelemelerin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı'na ait araçlarla Suriye'ye gidişleri sağlanıyor.

Türkiye'den ayrılan Suriyeliler, ülkelerine kalıcı olarak yerleşeceklerini ifade etti. 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Mustafa Ali, çok memnun kaldıklarını belirterek, artık tatil için Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Ali, "2015'te Halep'ten geldim. Zulüm ve bombalardan kaçıp geldim. Allah Türkiye devletinden razı olsun. Çok memnun kaldık. Şimdi ülkemize dönüyoruz. İnşallah bir anlaşma olursa daha sonra Türkiye'ye tatile geleceğiz. Pasaportumuzla gelip, tatilimizi yapacağız" dedi.

İdlip'den Türkiye'ye 7 yıl önce geldiğini söyleyen Bilal Abdullah ise, "Türkiye çok güzel. Beşar Esad zulmünden kaçtık. Allah Türkiye'den razı olsun, bize her şeyi verdi. Şimdi ülkeme geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkesine kalıcı olarak dönüş yaptığını belirten Alaaddin Alo da, "2012'de Türkiye'ye geldim. Bugün ülkeme dönüyorum. Halep'e gideceğim. Artık orada kalacağım. Çok mutluyuz. 2 çocuğumla birlikte gideceğim. Ailem hepsi orada" şeklinde konuştu.