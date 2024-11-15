Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Avukat M.T'nin dün bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün Suruç ilçesinde avukatlar M.T. ile M.K, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitmiş, bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, 3 yerinden bıçaklanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Avukata Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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