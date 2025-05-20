Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Dikili Mahallesi'nde bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet S'nin (43) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Cinayet: 1 Ölü, 1 Gözaltı - Son Dakika
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