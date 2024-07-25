Suruç'ta kamyonla çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İsmail T. yönetimindeki 10 ANL 128 plakalı otomobil, Suruç - kırsal Yalınca Mahallesi yolunda Müslüm A. idaresindeki 06 EDD 130 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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