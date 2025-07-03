Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Çengelli Mahallesi'nde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan R.Z, B.Z, K.Z. ve A.Z. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından B.Z, K.Z. ve A.Z. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Kardeşler Arasında Kavga - Son Dakika
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