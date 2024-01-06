 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suruç'ta Makarna ve Mısır Yüklü TIR'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Suruç'ta Makarna ve Mısır Yüklü TIR'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada, makarna ve mısır yüklü 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada, TIR'lardan birinin sürücüsü olan Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, diğer TIR'ın sürücüsü Halil Alkan ve yanındaki Faruk Alkan ağır yaralandı. Yaralılardan Faruk Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suruç\'ta Makarna ve Mısır Yüklü TIR\'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
06.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:45
Abone Ol

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, makarna ve mısır yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada Halil Akay (44) ile Faruk Alkan (14), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü TIR ile Halil Alkan'ın kullandığı 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR, yola yan yatıp devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, mısır yüklü TIR'ın sürücüsü Halil Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer TIR'daki Halil ve Faruk Alkan ise ağır yaralı olarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan yaralılardan Faruk Alkan da kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Halil Akay, Gaziantep, Şanlıurfa, Ölüm, Yaralanma, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta Makarna ve Mısır Yüklü TIR'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Suruç'ta Makarna ve Mısır Yüklü TIR'ların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement