ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Bülbül (27), hayatını kaybetti.
Kaza, Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Yunus Bülbül'ün kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, önündeki iş makinesine çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Bülbül, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, burada kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Otomobilin İş Makinesine Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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