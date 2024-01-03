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Suruç'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Suruç'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli B.C. yakalandı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suruç\'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklama
03.01.2024 - 12:43,
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli B.C. yakalandı, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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