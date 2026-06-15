Şuşa Beyannamesi\'nin 5. Yılı Konferansı

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 5. yılı dolayısıyla "Küresel Güvenliğe Bölgesel Katkı: Güney Kafkasya'da Barış İnşası" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen konferansa, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Laos, Moldova, Kamboçya, Pakistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da yer aldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Daire Başkanı Adalet Veliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferans katılımcılarına hitaben gönderdiği mesajı okudu.

YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl önce iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın Şuşa Beyannamesi'ni imzalayarak ilişkilerini müttefiklik düzeyine yükselttiğini belirtti.

Budagov, "Şuşa Beyannamesi, bölgede barışın, istikrarın, güvenliğin ve işbirliğinin teşvik edilmesine hizmet eden, geleceğe yönelik kavramsal ve stratejik bir vizyon ortaya koyan belgedir. Şuşa Beyannamesi ile yeni bir aşamaya yükselen Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, bugün bölgesel güvenlik mimarisinin en önemli sütunlarından biri olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Şuşa Beyannamesi'nin, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" anlayışına dayandığını belirten Budagov, "Şuşa Beyannamesi, Ulu Önder Haydar Aliyev'in ölümsüz fikirlerini yansıtan Milli Kurtuluş ideolojisinin günümüz jeopolitik koşullarındaki mantıklı devamıdır." dedi.

Budagov, Güney Kafkasya'da ve daha geniş bir coğrafyada kalıcı barışın tesisi amacıyla siyasi diyalog, ekonomik işbirliği ve çatışma sonrası yeniden imar anlayışı olmak üzere üç temel alanı kapsadığını söyleyerek, "Barış yalnızca siyasi anlaşmalarla değil, aynı zamanda karşılıklı ekonomik çıkarların hayata geçirilmesiyle de güçlenmektedir. Tarihi tecrübeler, ekonomik entegrasyonun geliştiği bölgelerde çatışma risklerinin azaldığını, işbirliğinin ise istikrarın temel güvencelerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Güney Kafkasya'nın geleceği de açık iletişim ve ulaşım hatları, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ve bölgesel entegrasyon üzerine kurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım ise konuşmasında Şuşa Beyannamesi'nin kapsamına ve bölgesel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrım, "Şuşa Beyannamesi, yalnızca iki kardeş devlet arasındaki ilişkileri geliştiren bir belge değildir, aynı zamanda Güney Kafkasya'da kalıcı barışın, güvenliğin, ekonomik kalkınmanın ve bölgesel işbirliğinin stratejik yol haritasıdır." ifadelerini kullandı.

Beyannamenin ortak güvenlikten enerji işbirliğine, ulaştırmadan kültürel ilişkilere kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Ayrım, bölgesel projelerin ekonomik entegrasyona katkı sağladığını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliğinin güçlendiğine de dikkati çeken Ayrım, mevcut siyasi iradenin bölgesel istikrar açısından önemli temel oluşturduğunu ifade etti.

Konferans, "Küresel Çağrılar Karşısında Barış İnşası ve Parti Diplomasisi", "Bölgesel Projeler ve Sınır Ötesi İşbirliği: Sürdürülebilir Barışın Ekonomik Temelleri" ve "Çatışma Sonrası Dönemde Yeniden Yapılanma: Şehircilik Alanında Güncel Yaklaşımlar" başlıklı panellerle devam etti.