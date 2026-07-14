Şuşa Medya Forumu\'nda Medyanın Rolü Ele Alındı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu'nda, şehirlerin yeniden inşa sürecinde medyanın sorumluluğu, kolektif hafızanın oluşturulması, kriz haberciliği ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

AnewZ TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Orhan Amaşov'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yıkımdan Yenilenmeye: Kentsel Anlatılar ve Medyanın Sorumluluğu" başlıklı panele, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AnewZ TV İcra Direktörü Rufat Hamzayev konuşmacı olarak katıldı.

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, medyanın bir şehre ilişkin kolektif algının şekillenmesinde kritik rol üstlendiğini, krizlerin ve yıkımın haberleştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bir felaketin en kritik dönemi geride kaldığında, olayların uzun vadeli takibine olan odağın kaybedilmemesi lazım." dedi.

Medyanın dezenformasyonla mücadelede de kritik rol oynadığına dikkati çeken Özhan, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bilgi kirliliğinin hem panik ortamından hem de kötü niyetli aktörlerin kasıtlı girişimlerinden kaynaklandığını, profesyonel gazeteciliğin doğrulama mekanizmalarının bu riskleri önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Gazetecilerin haberleri mümkün olduğunca hızlı aktarmaya çalıştığını ancak bu aciliyetin hata riskini de beraberinde getirdiğini kaydeden Özhan, hataların kasıtlı dezenformasyondan tamamen farklı olduğunu, buna rağmen profesyonel gazeteciliğin haber üretim süreci boyunca bu riskleri en aza indirdiğini ifade etti.

Deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın Azerbaycan tarafından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'ni örnek gösteren Özhan, Azerbaycan hükümetinin ortak mirasa sahip çıktığını ve mahallenin yeniden inşasına yaptığı yatırımlarla şehrin kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Gazetecilerin yalnızca haber aktarmadığının, aynı zamanda kolektif hafızanın inşasında da önemli rol üstlendiğinin altını çizen Özhan, haber merkezlerinin kriz süreçlerini doğru ve zamanında yönetmesi gerektiğini, medya yöneticilerinin de sahada görev yapan gazetecilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip olması gerektiğini kaydetti.

Özhan, gazetecilerin yaşanan olayların da bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Gazetecilerinizin hikayesi aslında ana hikayenin de bir parçasıdır. Çünkü onlar birer mercektir. Dünyanın tüm bu görüntüleri zamanında görmesini sağlayan kişiler onlardır." ifadelerini kullandı.

Hamzayev ise 2023'te düzenlenen ilk Şuşa Global Medya Forumu ile bu yıl gerçekleştirilen dördüncü forum arasında önemli farklılıklar bulunduğuna işaret ederek, Karabağ'daki yeniden yapılanma sürecinin ve Azerbaycan'ın tam egemenliğini yeniden tesis etmesinin medya gündemini de dönüştürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'daki dönüşümü "harabelerden yeni şehirlere" uzanan bir süreç olarak tanımladığını hatırlatan Rufat Hamzayev, "Bugün artık yıkımı değil, yenilenmeyi konuşuyoruz. Bu değişim, gazetecilerin hikaye anlatımını da dönüştürmeli." dedi.

Yeniden yapılanmanın yalnızca fiziksel bir inşa süreci olmadığının altını çizen Hamzayev, bunun aynı zamanda insanların yaşamlarına ve toplumsal hafızaya ilişkin bir dönüşümü ifade ettiğini anlattı.

Medyanın görevinin yalnızca yıkımı belgelemek olmadığını dile getiren Rufat Hamzayev, "Yıkım anidir, iyileşme ise zaman alır. Medyanın görevi yalnızca yıkımı belgelemek değil, toplumların iyileşme sürecini ve bu hafızanın gelecek nesillere nasıl aktarılacağını da anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

Günümüzde medyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin değişen rekabet ortamı olduğunu belirten Hamzayev, geçmişte medya kuruluşlarının birbirleriyle yarıştığına, bugün ise tüm yayın organlarının insanların dikkatini çekebilmek için mücadele ettiğine değindi.

Forumda ayrıca, "Medya Perspektifinden Barış İnşası ve Kamusal Söylem", "Barış Üzerinde Dezenformasyonun Etkisi: Eşgüdümlü Medya Yaklaşımları", "Güvenin Yeniden İnşasında Medya Diplomasisi ve Medya Okuryazarlığının Rolü" ile "Yapay Zeka Çağında Sosyal Medya ve Etik Çerçeveler" başlıklı paneller de düzenlendi.

"Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesis Edilmesi ve Güvenin Yeniden İnşası" başlıklı forumda 53 ülkeden yaklaşık 160 katılımcı yer aldı.

Foruma, 30'dan fazla haber ajansı, 10 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 60 medya kuruluşu katılım sağladı.