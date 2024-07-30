Suşehri Belediyesi, Fırınlarda Hijyen Denetimi Yaptı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim yaptı.

Suşehri Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin fırınlarda hijyen denetiminde bulunarak, fırınların fiziki şartlarını denetleyip, ekmeklerin gramajlarını ölçtüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla, ekmek gramajı ve hijyen koşullarının denetlenmesi konusunda sürekli çalışmalar yürütmektedir. Zabıta ekiplerimiz, bu doğrultuda haftalık rutin denetimlerini özenle sürdürmektedir. Bu denetimler kapsamında, ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediği, fırın ve gıda üretimi yapılan işletmelerde hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği, tüketici haklarına saygı gösterilip gösterilmediği titizlikle incelenmektedir."