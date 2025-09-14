Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?