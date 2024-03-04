Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından belediye çocuk parkı yapımına başlanıldı.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 1300 metrekare alana yeni bir çocuk parkı yaptıklarını belirtti.
İlçede park ve yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini aktaran Yüksel, "Halkımızın her türlü taleplerini önemsiyor, bunları karşılayabilmek için gece gündüz, durmadan, yorulmadan ve hız kesmeden çalışmayı kendimize görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Suşehri halkına 10 yıldır güzel hizmetler yaptıklarını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:
"Bizim en büyük başarımız ve gurur kaynağımız, arkamıza baktığımız zaman refah içinde yaşayan Suşehri halkına güzel hizmetler yapmaktır. Evlatlarımız çocukluklarını doyasıya yaşasın diye 1300 metrekare alan üzerine bölgenin en büyük çocuk oyun parkını kuruyoruz. Bu güzel alanı çok yakında değerli halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."
Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde Yeni Çocuk Parkı Yapımına Başlandı - Son Dakika
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