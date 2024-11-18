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(GİRESUN)- Süheyl Uygur ve Beyzat Uygur kardeşlerin yazıp oynadığı "Süt Kardeşler" oyunu, Giresun'da sahnelendi.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yazıp oynadığı, Türk tiyatrosunun sevilen oyunlarından "Süt Kardeşler", Giresun'da tiyatroseverlerle buluştu. Giresun Belediyesi'nin katkılarıyla Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı. Yıllardır sahnede olan ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Süheyl ve Behzat Uygur, Süt Kardeşler adlı eserinde iki farklı dünya arasında geçen komik olayları, mizahi bir dille sahneye taşıyor. Oyun, başta ailevi ilişkiler olmak üzere, dostluk ve insan ilişkilerine ilişkin bir mesaj veriyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Süheyl ve Behzat Uygur ile yakından ilgilenirken, kendilerine tarihi Zeytinlik Semti'ni gezdirdi.