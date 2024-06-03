Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'ndan manzaralar - Son Dakika
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Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'ndan manzaralar

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası, karlı Süphan Dağı ile birleşen manzarasıyla dikkat çekiyor. Yayla, Cil Gölü ve rengarenk açan çiçeklerle görsel bir şölen sunuyor. Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar için büyüleyici bir yer olan yayla, zengin bitki örtüsü ve kuş türleriyle de dikkat çekiyor. Fotoğrafçılar, çiçeklerin karla kaplı dağ ile oluşturduğu benzersiz manzaraları kaydetmek için yaylaya akın ediyor.

03.06.2024 16:27
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Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'ndan manzaralar

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan ve bahar çiçekleriyle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor. Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı'nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini ve doğa fotoğrafçılarını cezbediyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada, rengarenk bahar çiçekleri açıyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, özellikle doğa fotoğrafçılarının akınına uğruyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, farklı dönemlerde açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Sütey Yaylası'nı ve Süphan Dağı'nı fotoğraflamak için yaylaya çıkan doğa fotoğrafçısı İskender Selçuk, "Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeyiz. Adilcevaz'da Süphan Dağı'nın eteklerindeki Sütey Yaylası'ndayız. Arka tarafta Cil Gölü var. Bugün burayı fotoğraflamaya geldik. Muazzam bir doğa harikası var. Çiçeklerle birlikte Süphan Dağı'nın eşsiz görüntüsünü fotoğraflamak için fotoğrafçı arkadaşlarla buraya geldik, herkesi buraya bekleriz" dedi.

Drone pilotu ve fotoğrafçı Fatih Bilgiç'te, Sütey Yaylası, Cil Gölü ve Süphan Dağı'nın bahar güzelliğini havadan görüntülemek için geldiğini belirterek, "Şu an 2 bin 100 metre rakımlı Sütey Yaylası'ndayız. Arkamızda Süphan Dağı ve doğal bir gölümüz var. Burada çok çeşit bitki, kelebek ve kuş çeşitleri var. Buraya bu fotoğrafları çekmek için geldik. Yerli ve yabancı turistlerin gelip görmelerini öneririm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'ndan manzaralar - Son Dakika

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