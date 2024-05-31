Suudi Arabistan, Aramco'nun yüzde 0,64 hissesini satacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Aramco'nun yüzde 0,64 hissesini satacak

Suudi Arabistan, devlet petrol devi Aramco'nun yaklaşık yüzde 0,64 hissesini 13,1 milyar ABD dolarına kadar çıkması beklenen bir fiyat aralığıyla satacak. Aramco'nun yerel borsadaki satışı Pazar günü başlayacak.

31.05.2024 12:32
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RİYAD, 31 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan, devlet petrol devi Aramco'nun yaklaşık yüzde 0,64 hissesini satacak. Rakamın, 13,1 milyar ABD dolarına kadar çıkması bekleniyor.

Aramco tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet Perşembe günü, şirketin yaklaşık 1,545 milyara denk gelen hissesini 26,70 ila 29,00 Suudi riyali (7 ila 7,7 ABD doları) arasında bir fiyat aralığıyla arz edeceğini belirtti.

Suudi hükümeti, ek satış hakkının kullanılması halinde yaklaşık 1,7 milyar hisse ya da yüzde 0,7 pay satabilir ki bu da anlaşmanın değerini en üst seviyede 13,1 milyar ABD dolarına çıkarıyor.

Aramco, yerel borsadaki satışın Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Arz, Aramco'nun 2019'da rekor kıran ilk halka arzının ardından ülke ekonomisini çeşitlendirmeye yardımcı olmak için yıllardır sürdürdüğü şirketin bir bölümünü satma çabalarının bir parçası.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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