Suudi Arabistan, Balistik Füze ve İHA'ları Düşürdü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze ve 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Riyad'ın güneydoğusundaki el-Harc kentinde bulunan El-Emir Sultan Hava Üssü'nü hedef alan balistik füzeye müdahale edildiği ve füzenin imha edildiği aktarıldı.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de 2 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.