Suudi Arabistan\'da bu yıl ciddi düzenlemeler ve başarılı organizasyonla yürütülen hac sezonu yaşanıyor

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Suudi Arabistan, hacı sayısının 2 milyonu aşacağının belirtildiği bu yıl ciddi girişimler, hazırlıklar ve düzenlemelerle başarılı bir hac sezonuna ev sahipliği yapıyor.

AA muhabirinin Suudi Arabistan'ın resmi veri ve açıklamalarından derlediği bilgilere göre, hacılar havalimanında coşkuyla karşılanarak 7 Haziran Cuma gününden itibaren hac ibadetlerini gerçekleştirmek için Medine'den Mekke'ye ulaşımları sağlandı.

Suudi Arabistan, 2024 Hac sezonununun sorunsuz gerçekleşmesi için ciddi organizasyonlarla hazırlıkları tamamladı.

Kraliyet sponsorluğu

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 4 Haziran'da yapılan kabine toplantısında, bu yılki Hac sezonuna ilişkin hazırlıklar ve düzenlemeler ile hacılara daha fazla konfor ve güven sağlamak amacıyla devlet kurumlarının çeşitli sektörlerdeki çalışmaları, kabiliyetleri ve projeleri tamamladığına dair bilgi aldı.

Geçen yıl haccın sona ermesinin hemen ardından düzenlemelere başlanıldığı için bu sezon "erken hazırlık planının" uygulamaya konulduğu ilk hac sezonu olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl hac sezonu, Hicri takvime göre Zilhicce ayının sekizinci gününde (14 Haziran) başlıyor ve Arafat'ta vakfe, Müzdelife ve Mina'da konaklama ve şeytan taşlama gibi hac ibadetleri 6 gün boyunca 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın H. 1445 Hacını başarıya ulaştırmak için tüm imkanlarını ve tüm kadrolarını seferber ettiğini" vurgulayarak bunun "olağanüstü gelişimin yaşandığı bir sezon" olduğuna işaret etti.

Coşkulu karşılama, başarılı sevk ve yönetim planlaması

Suudi Arabistan'ın sınır kapıları bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye gelenleri çiçeklerle, şenlikli bir atmosferde karşılayarak, prosedürlerin tamamlanmasında önemli ölçüde kolaylık sağlarken aynı zamanda uçakla ülkeye gelen ilk hacı adayları da üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir ile Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, 9 Mayıs'ta hacca uçakla gelen ilk hacı adaylarını karşıladı.

Bu yıl Suudi Arabistan'a ulaşan ilk hacı adayı kafilesi, Suudi Arabistan Hava Yollarına ait uçakla gelen 283 kişiden oluşan Hindistan kafilesi oldu.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü, 11 Haziranda yaptığı açıklamada, bu yılki Hac sezonunda 10 Haziran'a kadar ülkenin tüm hava, kara ve deniz sınır kapılarından 1 milyon 547 bin 295 hacı adayının giriş yaptığını belirterek, sayının artabileceğine işaret etti.

SPA'nın haberinde ise bu yılki hacı adayı sayısının 2 milyonu aşacağı ifade edildi.

SPA'nın diğer bir haberinde de hacı adaylarının Medine'den Mekke'ye intikallerinin çok kolay bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, bu bağlamda 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, hacı adaylarının yolculuğunun tüm aşamalarının "sorunsuz ve güven verici bir şekilde, yüksek düzeyde memnuniyetle tamamlandığını" söyledi.

120 bin kişiye eğitim verildi

İlgili bağlamda Rabia, aynı açıklamalarda, geçen yıl Hac sezonunun sona ermesinin ardından hacı adaylarına hizmet etmek için hac planlarının uygulanmaya erkenden başlandığını ve planların bu yılı kapsadığını kaydetti.

Personel ve hac kafilelerinin yöneticilerinden oluşan 120 bin kişiye eğitim verildi.

Çalışanların 10 binden fazla erkek ve kadın gönüllüyü destekleyebilmesi için ülkede çeşitli dillerde 2 bin 500'den fazla eğitim çalıştayının yanı sıra dünya genelinde de 10 eğitim çalıştayı düzenlendi.

Kutsal mekanlardaki tesisler hazırlandı, geliştirildi ve cemerat tesisinin üstü gölgeliklerle güçlendirildi, sıcaklıkları düşürmek için buhar püskürtmeli klimalar takıldı, hacıların cemaratta şeytan taşlama alanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüyen merdivenlerin hazırlık ve verimliliği artırıldı.

Hacıların barınma deneyimini iyileştirmek amacıyla prototip olarak 37 bin hacıyı ağırlayacak 11 bina inşa edildi.

Kabe'deki havayı temizlemek, hacılar için atmosferi yumuşatmak ve soğutmak amacıyla dünyanın en büyük soğutma istasyonunu kuruldu.

Yaklaşık 350 binden fazla hacının kutsal mekanlar arasında taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla Mina ile Arafat arasında saatte 72 bin yolcu kapasiteli bir tren işletildi.

İlgili bağlamda, SPA'nın yayımladığı bilgilere göre, ülkedeki diğer bakanlıkların planları şunları içeriyor:

Sağlık alanında çok büyük hazırlıklar yapıldı ve bunların en önemlisi, Milli Savunma Bakanlığı'nın sağlık hizmetleri 1666 sağlık, idari ve teknik personelden oluşan entegre bir misyonla donatıldı ve 23 sağlık birimi, cerrahi ameliyat bölümü ile güneş çarpması ve ısı bitkinliği birimleriyle en iyi ekipman ve standartlarla donatıldı.

Bakanlığın misyonunda ayrıca acil durumlar ve afetler için 30 hızlı müdahale ekibinin yanı sıra yaklaşık 900 yatak kapasiteli 10 hastane, 9 temel klinik ve 4 ilk yardım merkezi yer alıyor.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Din İşleri Başkanlığı da Arafat Hutbesi'ni 20 uluslararası dile çevirerek bir milyar dinleyiciye ulaşmayı hedefliyor.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Müdürlüğü de Kabe'de 5 bin 138 işçinin çalıştığını duyurdu. Bu personel aracılığıyla Kabe, 400 çalışanın gözetiminde 4 bin ekipman ve makine kullanılarak her gün 24 saat yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Yaşlılar için 224 yürüyen merdiven sağlandı ve hac mevsiminde hacıların giriş ve çıkışını kolaylaştırmak için Mescid-i Haram'a 140 kapı inşa eden Genel Müdürlük, günlük olarak temizlenen ve sterilize edilen 20 bin zemzem suyu kabı ve 3 bin 442 tuvalet hazırladı.

Mekke Yolu girişimi

Mekke Yolu girişimi, yurt dışından gelen hacı adaylarının Suudi Arabistan'a giriş prosedürlerini kendi ülkelerinde tamamlamayı, böylece hacı adaylarının Suudi Arabistan'a vardıktan sonra doğrudan ikamet yerlerine ulaşabilmelerini amaçlıyor.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 7 ülkede, 11 havalimanında hayata geçirilen "Mekke Yolu" girişiminin 6 yıldır devam ettiğini ve bu yıl girişimden 250 binden fazla hacı adayının faydalandığını söyledi.