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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı başlayamadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı başlayamadı

Galatasaray - Fenerbahçe maçının iptal edildiğine dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası başlayamadı. Pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı. Toplantı sonrası konuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor.

29.12.2023 - 20:51,
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı başlayamadı

Galatasaray - Fenerbahçe maçının iptal edildiğine dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) (DHA) - Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası başlayamadı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda yaklaşık 3 saattir toplantı gerçekleştiriyor. İçeriden edinilen bilgilere göre mücadelenin iptal olduğu ve takımlara otelden ayrılmamaları, stada gitmemeleri konusunda talimat verildiği öğrenildi. Karşılaşmanın ilerleyen bir saate kaydırılma ihtimalinin çok zayıf olduğu ve bu mücadelenin gerçekleşmeyeceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Toplantı sonrası konuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa maçı başlayamadı
Kaynak: DHA
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